Aras Bulut İynemli’den New York pozları

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Mete karakteriyle ünlenen Aras Bulut İynemli, ekranlardaki yoğun temposuna ara vererek New York’a gitti.

YENİ POZLAR

Tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan İynemli’nin, metropolün simgesel noktalarında çekildiği pozlar takipçilerinden yoğun beğeni aldı.

New York’un hareketli atmosferi ve ünlü caddelerinde keyifli zamanlar geçirdiğini gösteren yakışıklı oyuncunun karelerine takipçileri beğeni yağdırdı.

TİYATRO VE BASKETBOL MAÇINA DA GİTTİ

Sosyal medya gönderilerinde İynemli’nin yalnızca yürüyüş fotoğrafları değil, aynı zamanda tiyatro ve basketbol maçı gibi kültürel ve sportif etkinliklerden görüntüler de yer aldı.