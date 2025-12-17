Aras Bulut İynemli’den New York pozları

- Aras Bulut İynemli, tatil için gittiği New York'ta çekildiği fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
- Ünlü oyuncunun, şehrin simgesel noktalarında ve etkinliklerde çekilen kareleri takipçileri tarafından beğeniyle karşılandı.
- Paylaşımlarda hem yürüyüş fotoğrafları hem de tiyatro ve basketbol maçı izlerken çekilen görüntüler yer aldı.
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Mete karakteriyle ünlenen Aras Bulut İynemli, ekranlardaki yoğun temposuna ara vererek New York’a gitti.
YENİ POZLAR
Tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan İynemli’nin, metropolün simgesel noktalarında çekildiği pozlar takipçilerinden yoğun beğeni aldı.
New York’un hareketli atmosferi ve ünlü caddelerinde keyifli zamanlar geçirdiğini gösteren yakışıklı oyuncunun karelerine takipçileri beğeni yağdırdı.
TİYATRO VE BASKETBOL MAÇINA DA GİTTİ
Sosyal medya gönderilerinde İynemli’nin yalnızca yürüyüş fotoğrafları değil, aynı zamanda tiyatro ve basketbol maçı gibi kültürel ve sportif etkinliklerden görüntüler de yer aldı.