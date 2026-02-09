Şarkıcı Gülşen şaşırttı! Eşinin soyadını 10 yıl sonra ekledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sahne şovları, cesur kostümleri ve iddialı danslarıyla adından sıkça söz ettiren pop müziğin kraliçesi Gülşen, her yaptığıyla gündem olmaya devam ediyor.

10 YIL SONRA YAZDI

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmasa da yaptıklarıyla dikkat çeken ünlü isim, yine dikkat çeken bir hareket yaptı.

Çocuğunun babası Ozan Çolakoğlu ile 10 yıldır evli olan ünlü şarkıcı, yıllar sonra eşinin soyadını Instagram hesabına ekledi.

Gülşen