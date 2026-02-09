Abone ol: Google News

Şarkıcı Gülşen şaşırttı! Eşinin soyadını 10 yıl sonra ekledi

Şarkıcı Gülşen, 10 yıllık eşi Ozan Çolakoğlu'nun soyadını ilk kez Instagram profiline ekledi.

Yayınlama Tarihi: 09.02.2026 12:24
  • Gülşen, 10 yıllık eşi Ozan Çolakoğlu'nun soyadını Instagram profiline ekledi.
  • Ünlü şarkıcı, cesur sahne şovları ve danslarıyla sıkça gündeme geliyor.
  • Sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yapmasa da, bu hareketiyle gündem oldu.

Sahne şovları, cesur kostümleri ve iddialı danslarıyla adından sıkça söz ettiren pop müziğin kraliçesi Gülşen, her yaptığıyla gündem olmaya devam ediyor.

10 YIL SONRA YAZDI

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmasa da yaptıklarıyla dikkat çeken ünlü isim, yine dikkat çeken bir hareket yaptı.

Çocuğunun babası Ozan Çolakoğlu ile 10 yıldır evli olan ünlü şarkıcı, yıllar sonra eşinin soyadını Instagram hesabına ekledi. 

