Cansel Elçin'den romantik paylaşım! Eşi Zeynep Tuğçe Bayat'ın doğum gününü kutladı

2020 yılında evlenen Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak yaşıyorlar.

Çift, 2025 yılının Şubat ayında oğulları Atlas'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamış, sosyal medyada paylaştıkları aile kareleriyle de büyük ilgi görmüştü.

Minik Atlas'la birlikte yeni bir hayata adım atan ikili, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Son olarak Cansel Elçin, son olarak eşi Zeynep Tuğçe Bayat'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

"BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEY"

Peş peşe romantik karelere, "Sen hayatımda başıma gelen en güzel şeysin. Dünyanın en güzel kadını, aynı zamanda en güzel annesisin. İyi ki varsın, seni çok seviyorum. Je t'aime trop fort mon amour. Doğum günün kutlu olsun." notunu düşen oyuncunun paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.