Abone ol: Google News

Cemre Baysel'den yeni paylaşım! Sevgilisinin doğum gününü kutladı

Güller ve Günahlar'da Zeynep karakterini oynayan Cemre Baysel, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Güzel oyuncu sevgilisiyle yeni paylaşım yaptı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 09.02.2026 12:07
Cemre Baysel'den yeni paylaşım! Sevgilisinin doğum gününü kutladı
  • Cemre Baysel, sosyal medya hesabından sevgilisi Cem Bölükbaşı'nın doğum gününü kutladı.
  • Paylaşımında sevgilisinin küçüklük fotoğrafını ve birlikte çektirdikleri romantik kareleri kullandı.
  • Baysel, paylaşıma "Beraber nice yaşlara" notunu ekledi.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında oyuncu Aytaç Şaşmaz ile dört yıllık ilişkisini bitiren Cemre Baysel, aşk hayatıyla sık sık magazin gündeminde yerini alıyor.

Cemre Baysel ile milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı'nın bir süredir aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Baysel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisinin doğum gününü kutladı.

"BERABER NİCE YAŞLARA"

Sevgilisinin küçüklük fotoğrafını kırmızı kalp emojisiyle yayınlayan Baysel, birlikte çektirdikleri romantik karelere "Beraber nice yaşlara" notunu yazdı.

Magazin Haberleri