Cemre Baysel'den yeni paylaşım! Sevgilisinin doğum gününü kutladı

- Cemre Baysel, sosyal medya hesabından sevgilisi Cem Bölükbaşı'nın doğum gününü kutladı.
- Paylaşımında sevgilisinin küçüklük fotoğrafını ve birlikte çektirdikleri romantik kareleri kullandı.
- Baysel, paylaşıma "Beraber nice yaşlara" notunu ekledi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Geçtiğimiz yıl haziran ayında oyuncu Aytaç Şaşmaz ile dört yıllık ilişkisini bitiren Cemre Baysel, aşk hayatıyla sık sık magazin gündeminde yerini alıyor.
Cemre Baysel ile milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı'nın bir süredir aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Baysel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisinin doğum gününü kutladı.
"BERABER NİCE YAŞLARA"
Sevgilisinin küçüklük fotoğrafını kırmızı kalp emojisiyle yayınlayan Baysel, birlikte çektirdikleri romantik karelere "Beraber nice yaşlara" notunu yazdı.