Arda Turan'dan yeni doğan yeğenine büyük jest! Yarım kilo altın taktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Futbol dünyasının ünlü isimlerinden Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ve Katre Turan çifti, 2022 yılında evlenmişti.

Evliliklerinde iki yılı geride bırakmalarının ardından bebek haberi veren Okan ve Katre Turan çifti geçtiğimiz günlerde kızlarına kavuştu. Arda Turan da ilk kez amca olmanın mutluluğunu yaşarken minik yeğenine taktığı hediye gündem oldu.

500 GR ALTIN

Daha önce ailesine olan düşkünlüğü ve yaptığı jestlerle birçok kez gündeme gelen Arda Turan’ın, yeğeni adına açılan banka hesabına 500 gram altın ve ayrıca 3 milyon TL yatırdığı iddia edildi.