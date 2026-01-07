Abone ol: Google News

Arda Turan'dan yeni doğan yeğenine büyük jest! Yarım kilo altın taktı

Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan baba oldu. Arda Turan’ın yeğeni için yarım kilo altın taktığı iddia edildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 07.01.2026 07:29
Arda Turan'dan yeni doğan yeğenine büyük jest! Yarım kilo altın taktı
  • Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ve Katre Turan çifti, bebek sahibi oldu.
  • Arda Turan, yeğeni için yarım kilo altın ve 3 milyon TL hediye etti.
  • Bu jestle amca olmanın mutluluğunu ve aileye düşkünlüğünü gösterdi.

Futbol dünyasının ünlü isimlerinden Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ve Katre Turan çifti, 2022 yılında evlenmişti.

Evliliklerinde iki yılı geride bırakmalarının ardından bebek haberi veren Okan ve Katre Turan çifti geçtiğimiz günlerde kızlarına kavuştu. Arda Turan da ilk kez amca olmanın mutluluğunu yaşarken minik yeğenine taktığı hediye gündem oldu.

500 GR ALTIN

Daha önce ailesine olan düşkünlüğü ve yaptığı jestlerle birçok kez gündeme gelen Arda Turan’ın, yeğeni adına açılan banka hesabına 500 gram altın ve ayrıca 3 milyon TL yatırdığı iddia edildi. 

Magazin Haberleri