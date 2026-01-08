Şarkıcı Ceylan, Orhan Gencebay’ın evine gitti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Küçük Ceylan lakabı ile tanınan şarkıcı Ceylan, sosyal medya hesabında paylaştığı yeni gönderiyle gündeme oturdu.

Usta sanatçı Orhan Gencebay ile birlikte çekilmiş samimi anlarını takipçileriyle paylaşan Ceylan, bu buluşmanın nedenini de açıkladı.

"BABA YARIMDIR"

Ceylan, Gencebay’a teşekkür etti. Ceylan paylaşımında, “Baba yarımdır o benim! Babamın en yakın dostuydu. Sağ olsun şarkısını paylaştı, çok teşekkür ederim. Canım Orhan abimi evinde ziyaret ettim bana verdiği şarkının okumasını ve aranjesini birlikte dinledik. Baba yarıma, Sevim ablama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız sizi seviyorum" notunu düştü.