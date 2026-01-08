İrem Helvacıoğlu anneliği anlattı: Gökyüzüm Sora’m

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekranların ünlü isimlerinden oyuncu İrem Helvacıoğlu, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz sene Ural Kaspar ile evlenen Helvacıoğlu, 15 Ekim'de bebeğini kucağına aldı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, kızının yeni karesini yayınladı.

"YENİ YILIN İLK GÜNÜNDE"

2026'ın ilk paylaşımını yapan Helvacıoğlu, fotoğrafına şu notu düştü:

"Yeni yılın ilk gününde; önce içimde büyüttüğüm, şimdi ellerini tuttuğum gökyüzüm, Sora’ma… Gözümü kapatıp kocaman bir gülümsemeyle hayal ettim seni ve adını.

"TIPKI SENİN GİBİ"

Bazen güneş açtı; tıpkı yazdan kalan bir güneş gibi, sıcacık. Bazen bulutlar vardı; uzanıp şekillerini bir şeylere benzettiğim. Bazen yağmur yağdı ama sonunda mutlaka gökkuşağı vardı. Bazen her bir tanesi farklı kar yağdı. Yüzümde bir tebessümle yine sana baktım. Bazen baharın serinliğiyle, ışıl ışıl kuşlar uçarken şarkı söyledi. Bazen battı tüm şahaneliğiyle ama mutlaka yeniden, ışıl ışıl doğdu; tüm mucizeleriyle… Tıpkı senin gibi."