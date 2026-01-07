Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız'dan ayet paylaşımı Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız, "Yemin olsun, onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını çok iyi biliyoruz… (Hicr/97)" ayetini paylaştı.

Göster Hızlı Özet Mümine Senna Yıldız uyuşturucu testi pozitif çıktıktan sonra sosyal medyada Hicr Suresi'nden bir ayet paylaştı.

Yıldız, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ancak serbest bırakılmıştı.

Testlerinde 'kokain' pozitif çıkan isimler arasında Yıldız da bulunuyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan isimlerden birisi de Mümine Senna Yıldız olmuştu. Gözaltına alındıktan sonra serbest kalan Yıldız'ın testi pozitif çıktı. Dün testi pozitif çıkan Yıldız, bugün sosyal medya hesabından ayet paylaştı ve herkesi şaşırttı. MÜMİNE SENNA YILDIZ'DAN PAYLAŞIM Yıldız paylaşımında, Hicr Suresi 97. ayete yer verdi. Paylaşımda, "Yemin olsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını çok iyi biliyoruz..." ifadeleri yer aldı. EVİNDE 5 GRAM ESRAR BULUNDU Gözaltı sırasında Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada, 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirilmişti. NELER OLDU İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar Adli Tıp'a götürülmüştü. Dört kişi işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren şüphelilerin tahlil sonuçları dün çıktı. Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız, kickboksçu Recep Men, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Gizem Türedi, Mehmet Ali Gül'ün test sonuçlarında 'kokain' pozitif çıktı. Oyuncu İrem Sak'ın ve fenomen Danla Biliç'in test sonucu ise negatif çıktı. Magazin Haberleri Kristen Stewart'ın sokak tarzı! Altına yorum yağdı

Umut Akyürek kızının son durumu hakkında bilgi verdi: Gençler tehlike altında

Seda Sayan yüzündeki şişliğin nedenini açıkladı