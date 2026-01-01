Asena, İbo Show'a katıldı: İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show, dün yılbaşına özel seyircisiyle buluştu.

Bülent Ersoy, Şafak Sezer, Cengiz Kurtoğlu ve Yıldız Tilbe'nin konuk olduğu İbo Show Yılbaşı Özel'in sürprizi, Asena'nın stüdyoya gelmesi ve sonrasında yaşananlar oldu.

İBRAHİM TATLISES GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bir dönem aşk yaşayan daha sonra araları bozulan Asena ile İbrahim Tatlıses, 22 sene sonra programda bir araya geldi.

İbo Show Yeni Yıl Özel'de Asena'nın stüdyoya bir anda girişi sonrası Tatlıses, gözyaşlarına boğuldu.

"ARKADAŞÇA DEVAM ETMELİ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Dansın ardından Tatlıses'e sarılan Asena, "2026'nın tüm güzellikleriyle size ve sevdiklerinize gelmesini temenni ediyorum." dedi.

Asena ardından "Görüşmediğimiz 21 seneyi doldurduk. Sizlerin huzurunda hiç şüphesiz ki İbrahim Tatlıses, Türkiye'nin en güçlü seslerinden biri. Her ne olursa olsun yine de dostça, arkadaşça, hürmetle devam etmeli diye düşünüyorum. Kimseyle küs kalmayın." ifadelerine yer verdi.