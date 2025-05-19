Arı Cannes Film Festivali’ni karıştırdı! Emma Stone'un korkudan yere düşecekti

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Dünyaca ünlü oyuncu Emma Stone, Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıda poz verirken beklenmedik bir misafir yüzünden panik anları yaşadı.

36 yaşındaki oyuncu, “Eddington” filminin gösteriminde rol arkadaşları Pedro Pascal ve Austin Butler ile birlikte basın karşısına geçtiği sırada olanlar oldu. Bir anda yüzü şaşkınlık ve korku dolu ifadelerle değişen ünlü oyuncunun bu tepkisi, bir arının kendisine yaklaşmasıyla oldu.

ARI KORKUSU

Arının alnına yakınlaşması üzerine rol arkadaşları kahkahalara boğulurken bir yandan da Stone’a yardım etmeye çalıştılar.

Stone paniğe kapılırken, rol arkadaşı arıyı üfleyerek uzaklaştırmak istedi ancak bu girişimi arının Emma’ya daha da yaklaşmasına neden oldu.

Dizlerinin bağı çözülen Stone, yere yığılacaktı.