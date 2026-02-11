Abone ol: Google News

Geçtiğimiz günlerde güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sevgilisiyle birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırmıştı. Aşıklar birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.

Yayınlama Tarihi: 11.02.2026 10:29
Aşk bitti! Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka birbirlerini takipten çıktı
  • Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın ilişkisi sona erdi.
  • İkili, birbirleriyle olan fotoğrafları sildi ve Instagram'da takibi bıraktı.
  • Geçmişte aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorlardı.

Ekranların iki ünlü isim Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka’nın ilişkisi, geçtiğimiz yıl başlamıştı.

Bir reklam filminde tanışıp, arkadaş olan daha sonra aralarında duygusal bir yakınlık olan ikili, aynı evde de yaşamaya başlamışlardı.

ÖNCE FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden aşıklar, birbirlerine yaptıkları sosyal medya paylaşımları ve doğum günü sürprizleriyle de magazin gündemine geliyorlardı.

TAKİP DE YOK

Ancak genç sevgililerden kötü haber geldi. 

Geçtiğimiz günlerde güzel oyuncunun, sevgilisiyle birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırdığı dikkatlerden kaçmamıştı. Son olarak çift, karşılıklı olarak Instagram'da birbirini takipten çıkardı.

