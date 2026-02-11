Aşk bitti! Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka birbirlerini takipten çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekranların iki ünlü isim Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka’nın ilişkisi, geçtiğimiz yıl başlamıştı.

Bir reklam filminde tanışıp, arkadaş olan daha sonra aralarında duygusal bir yakınlık olan ikili, aynı evde de yaşamaya başlamışlardı.

ÖNCE FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden aşıklar, birbirlerine yaptıkları sosyal medya paylaşımları ve doğum günü sürprizleriyle de magazin gündemine geliyorlardı.

TAKİP DE YOK

Ancak genç sevgililerden kötü haber geldi.

Geçtiğimiz günlerde güzel oyuncunun, sevgilisiyle birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırdığı dikkatlerden kaçmamıştı. Son olarak çift, karşılıklı olarak Instagram'da birbirini takipten çıkardı.