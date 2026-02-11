AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

“Çemberimde Gül Oya”, “Yer Gök Aşk”, “Ezel”, “Poyraz Karayel”, “Hayat Bazen Tatlıdır” gibi popüler yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, hayatını kaybetti.

45 YAŞINDAYDI

Son olarak "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" adlı dizide rol alan oyuncu 45 yaşındaydı.

EVİNDE RAHATSIZLANDI

Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. Eşinin çağrısı üzerine eve sağlık ekipleri geldi.

KURTARILAMADI

Arslan, ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ DEĞİL

Arslan'ın rahatsızlığına ilişkin hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı.

DİZİ, FİLM VE TİYATRO DA YAPARDI

Daha önce televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerden bildiğimiz Arslan, sinemada da çeşitli projelerde yer aldı.

"Daire", "Yurt", "Teslimiyet", "Hayatın Tuzu" ve "Enes Batur Gerçek Kahraman" gibi filmlerde rol üstlendi. Ayrıca "Yuva" ve "Ayak Altında" adlı kısa filmlerde de kamera karşısına geçti.

Tiyatro kökenli bir oyuncu olan Arslan, "Uyarca", "Öküz", "Köpeklerin İsyan Günü" ve "Tatyana" gibi oyunlarda sahne aldı.

Uzun yıllar boyunca sahne deneyimini televizyon ve sinema projeleriyle birlikte yürüttü.