- Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede vefat etti.
- 45 yaşındaki oyuncunun ölüm sebebi açıklanmadı.
- Arslan, "Çemberimde Gül Oya", "Ezel" ve "Poyraz Karayel" gibi projelerde yer aldı.
“Çemberimde Gül Oya”, “Yer Gök Aşk”, “Ezel”, “Poyraz Karayel”, “Hayat Bazen Tatlıdır” gibi popüler yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, hayatını kaybetti.
45 YAŞINDAYDI
Son olarak "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" adlı dizide rol alan oyuncu 45 yaşındaydı.
EVİNDE RAHATSIZLANDI
Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. Eşinin çağrısı üzerine eve sağlık ekipleri geldi.
KURTARILAMADI
Arslan, ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ÖLÜM NEDENİ BELLİ DEĞİL
Arslan'ın rahatsızlığına ilişkin hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı.
DİZİ, FİLM VE TİYATRO DA YAPARDI
Daha önce televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerden bildiğimiz Arslan, sinemada da çeşitli projelerde yer aldı.
"Daire", "Yurt", "Teslimiyet", "Hayatın Tuzu" ve "Enes Batur Gerçek Kahraman" gibi filmlerde rol üstlendi. Ayrıca "Yuva" ve "Ayak Altında" adlı kısa filmlerde de kamera karşısına geçti.
Tiyatro kökenli bir oyuncu olan Arslan, "Uyarca", "Öküz", "Köpeklerin İsyan Günü" ve "Tatyana" gibi oyunlarda sahne aldı.
Uzun yıllar boyunca sahne deneyimini televizyon ve sinema projeleriyle birlikte yürüttü.