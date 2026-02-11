Abone ol: Google News

Umre ziyaretiyle dikkat çeken Sema Aydemir, kutsal topraklardan paylaşım yaptı. Milli atlet, “Ben geldim Allah’ım" notuyla pozlarını paylaştı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 11.02.2026 11:12
Survivor Sema Aydemir, umreye gitti! Paylaşımı gündem oldu
  • Survivor All Star 2025 yarışmacılarından Sema Aydemir, umreye giderek dikkat çekti.
  • Kutsal topraklarda çektiği fotoğraflarını "Ben geldim Allah'ım" notuyla Instagram'da paylaştı.
  • Sosyal medyada türbanlı hali beğeni toplarken, "Allah kabul etsin" yorumları aldı.

Ekranların sevilen yarışmalarından Survivor All Star 2025'in iddialı isimlerinden Sema Aydemir, dikkat çeken isimlerdendi.

UMREYE GİTTİ

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çeken Survivor Sema, umreye gitti.

"ÇOK ÖZRÜM VAR"

Umreye giden Aydemir, kutsal topraklarda çektirdiği kareleri ''Ben geldim Allah'ım. Çok anlatacaklarım, çok özrüm, çok duam var.'' notuyla Instagram hesabından yayımladı.

Sosyal medyada türbanlı halini beğeni yapan Sema'ya "Allah kabul etsin." yorumları da geldi.

