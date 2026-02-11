Survivor Sema Aydemir, umreye gitti! Paylaşımı gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekranların sevilen yarışmalarından Survivor All Star 2025'in iddialı isimlerinden Sema Aydemir, dikkat çeken isimlerdendi.

UMREYE GİTTİ

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çeken Survivor Sema, umreye gitti.

"ÇOK ÖZRÜM VAR"

Umreye giden Aydemir, kutsal topraklarda çektirdiği kareleri ''Ben geldim Allah'ım. Çok anlatacaklarım, çok özrüm, çok duam var.'' notuyla Instagram hesabından yayımladı.

Sosyal medyada türbanlı halini beğeni yapan Sema'ya "Allah kabul etsin." yorumları da geldi.