Oyuncu Tuba Ünsal, dua açıklamasıyla gündem oldu

Uzun süredir özel hayatıyla gündemde olan Tuba Ünsal, şu sıralar kendisinden 11 yaş küçük sevgilisi Emir Ulusoy ile aşk yaşıyor.

Aşk hayatı ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan yılların başarılı oyuncusu yapımcılıktan sonra yeni bir işe el attı. Ünsal, şehir insanını, şehrin getirdiği stres ve dertlerden kurtarmak için online bir merkez açtı.

Instagram hesabından hayatla ilgili gündem olan paylaşımlar yapan oyuncu Tuba Ünsal, şimdi de 'dua' üzerine bir yorumda bulunup gençleri uyardı.

Tuba Ünsal, sosyal medyadan paylaştığı gönderide gençlere şöyle seslendi:

"DUA DUYUNCA KAÇIYORLAR"

"Dua okuyorum denildiğinde başka bir tarafa çekiliyor. 'Günde 7 kere yoga yapıyorum' dendiğinde 'Ok, cool' deniyor...

"HURAFE BUNLAR"

Spiritüalizm adı altında maneviyattan çok uzak, hurafelerle dolu bir sürü şey var. Gençler de buraya gidiyor."

"İLİŞKİLERDE PASPAS OLDUM"

Ünlü isim geçtiğimiz haftalarda da aşk hayatıyla ilgili şöyle konuşmuştu:

Yaşadığı ilişkilerde kendisinden çok şey verdiğini açıklayan Ünsal, "İlişkinin içinde çok paspas oldum. Evde yemek de yapayım, çocuklara da bakayım derken böyle bir gün çöktüm. Aşk değil bu" ifadelerini kullandı.