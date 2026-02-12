Ünlü oryantal Asena dayak yediği anları anlattı: Her cuma dövülürdüm

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hasan Dere ile evliliğini bitirdikten sonra sahnelere dönen Asena, hem yaptıklarıyla hem açıklamalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Gündemden düşmeyen Asena, katıldığı programda çocukluğuyla ilgili yürekleri sızlatan açıklamalarda yaptı.

DÜZENLİ ŞİDDET

Çocukluğundan bahseden Asena, babaannesiyle büyüdüğünü belirtti. Duygulu anlar yaşayan Asena, babaannesini çok sevdiğini dile getirse de düzenli olarak fiziksel şiddete maruz kaldığını söyledi.

Yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"HER CUMA DAYAK YERDİM"

"Her cuma günü düzenli olarak dayak yiyordum. Eve hiç gitmek istemiyordum. Okulun tatil olmasını istemiyordum. Her çocuk hafta sonu gelsin isterdi, ben sürekli okulda olmak istiyordum.

Cuma günü dayak yemem kural olmuştu. Oklavalar dayanmıyordu bana. Oklavalar kırılırdı, yenisini almak için para verilirdi. Komşular boşa para verme demişti, gitti kızılcık sopası yaptırdı."