İhanet iddiası Mauro Icardi'yi kızdırdı: Tam bir rezalet

Wanda Nara ile evliliği ihanet yüzünden biten Mauro Icardi, uzun süredir China Suarez ile birlikte.

Önceki akşam takım arkadaşı Lucas Torreira'nın doğum günü partisine yalnız katılan Icardi'nin bir kadınla yakınlaştığı ileri sürüldü. Söylentilerin ardından Icardi'den öfke dolu açıklama geldi.

Arjantin basını, sevgilisi China Suárez yurt dışında olduğu için partide yalnız olduğunu belirterek, Icardi’nin başka bir kadınla yakınlaştığı iddiasını ortaya attı.

Suárez, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Suárez, görüntüdeki kişinin Mauro Icardi olmadığına dair bir takipçisinin paylaşımını kendi hesabında yayımlayarak, Arjantin basınına tepki gösterdi.

"YALAN"

Suarez, "Arjantin medyasının sürekli yalan söylemesini ve buna inanan insanların olmasını görmek korkunç. Tanrı sana sağduyu / bilgelik versin" dedi.

China Suárez'in ardından Mauro Icardi'de iddialara tepki gösterdi. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak: "Arjantin magazin dünyasına ne oldu böyle? Resmen dibe vuruyorlar ve artık ne uyduracaklarını şaşırdılar! Şu saçmalıklara bakın."

"REZALET"

Tam bir rezalet! Sözde birinin öpüştüğü o doğum günü videosuna gelince; boynumun tamamen dövmeli olduğunu unutmuşlar ama sırf üç beş izlenme uğruna papağan gibi aynı şeyi tekrarlayıp duruyorlar. Ah, doğru ya! Sizin 'işinizin' bilgilendirmek değil; iftira atmak ve yalan uydurmak olduğunu unutmuşum.

"MÜSTAKBEL EŞİM"

Bu meslek size birkaç beden büyük gelir; işini hakkıyla yapan insanlara saygısızlık ediyorsunuz." "Geçmişime dair hatırlamam gereken hiçbir şey yok. Çünkü şu anki hayatım mükemmel ve hayatımın sonuna kadar birlikte olmak istediğim, sevdiğim kadın yanımda. Ve şunu unutmayın: Ne müstakbel eşim ne de ben, sizin bu şaklabanlıklarınızdan besleniyoruz"