Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı! Oyuncu Şıvga Gerez'den acı haber

- Oyuncu Şıvga Gerez, kanserle mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.
- 'Kurtlar Vadisi' dizisinde 'Cerrahpaşalıların Ablası' olarak ünlenmişti.
- Gerez, 56 yaşındaydı ve bir dönem Metafizik ve Parapsikoloji Uzmanı olarak tanınıyordu.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Şıvga Gerez, 2025 yılında kanser olduğunu duyurmuş, saçlarını kazıtıp son halini paylaşmıştı.
56 YAŞINDAYDI
“Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz biiznillah.” diyen Şıvga Gerez, Nefes'in iddiasına göre hayatını kaybetti.
56 yaşındaki Şıvga Gerez, Metafizik ve Parapsikoloji Uzmanı olarak yayınlara çıkıyordu. Gerez, İbo Show'da oryantal olarak tanınmıştı.