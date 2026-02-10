Hacı Sabancı yine baba oluyor! Nazlı Sabancı hamile

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geçen yıl iş insanı Hacı Sabancı'nın 4 yaşında bir gayrimeşru çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı. Bu olayda Hacı ve Nazlı Sabancı çiftinin evliliği bitme noktasına gelmişti.

İKİNCİ BEBEK MÜJDESİ

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Ağustos 2023'te kızları Arzu Alara’yı dünyaya getiren Nazlı Sabancı, ikinci kez hamile.

CİNSİYETİ MERAK EDİLDİ

Sosyetenin ünlü çifti, hamileliği en yakın çevresinden bile gizledi. Ortaya çıkan müjdeli haber sonrası bebeğin cinsiyeti merak edildi.

2017 yılından beri beraber olan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, 2021 yılında dünyaevine girmişlerdi.

Ünlü çiftin bu evliliğinden Arzu Alara adında bir kızları olmuştu.