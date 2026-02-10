Ebru Şancı botoksu fazla kaçtı! Bir kaşı havada kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir dönemin en popüler isimlerinden eski manken Ebru Şancı, yıllar önce futbolcu Alpaslan Öztürk ile hayatını birleştirmişti.

BOTOKS ETKİSİ

3 çocuk annesi Şancı, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden.

"KENDİME BİR YÜKSELDİM"

Şu sıralar İngiltere'de olan ünlü isim, arabada seyir halindeyken yüzüne yaptırdığı botokstan bahsetti. Botoksu fazla kaçıran eski mankenin bir kaşının diğerinden daha yukarıda kalması da dikkatlerden kaçmadı. Şancı'ya takipçilerinden yorum yağdı.

"Bugün kendime bir yükseldim, güzel geldim." diyen Şancı, takipçilerine güzellik tavsiyelerinde de bulundu.