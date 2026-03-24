Atiye'den doğum günü paylaşımı! Kızı 7 yaşına girdi

Üç çocuk annesi ünlü şarkıcı Atiye, son olarak 7 yaşına giren kızının doğum günü için yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı Atiye, 2018 yılında hayatını prodüktör Erol Sebebci ile Almanya'da hayatını birleştirmişti. Atiye'nin bu mutlu evliliğinden de 3 çocuğu dünyaya gelmişti.
Hem sahnedeki enerjisiyle hem de hit şarkılarıyla yıllardır adından söz ettiren Atiye, bu kez aile hayatıyla gündem oldu.
7 OLDU
Şarkıcı, kızı Ferahfeza'nın 7'nci yaş günü için rengarenk bir parti verdi.
Sosyal medyada paylaştığı eğlenceli anlarla takipçilerinden beğeni toplayan Atiye, paylaşımına şu notu düştü:
DOĞUM GÜNÜNDEN
"Ferahfeza: 'Oley bugün 7 yaşıma girdim'
Atiye: 'Hadi güzel bir şeyler çekelim'
Rûmi: 'Noluyo burada?'
Nevâ: 'Ne zaman bitecek bu çile?"
Renkli konseptine ayak uydurmak için kızlarıyla birlikte kostüm giyen ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.