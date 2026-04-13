Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu hastalığını ilk kez açıkladı: Ben bipolarım

Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile çok beğenilen, Türk televizyonlarının en iyi komedi işlerinden Avrupa Yakası'nda Yaprak karakterine hayat veren Hale Caneroğlu, bu rolü ile hafızalarımıza kazındı.

Uzun zamandır gözerden uzak sakin bir yaşam süren Caneroğlu, “Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin” programına konuk oldu.

"ÇOK BÜYÜK SIRRIM VAR"

"Kendimi güvende hissettiğim bir programla açılış yapmak istedim" diyen ünlü isim, 'Çok büyük bir sırrım var, gerçeği açıklığımda beni yargılamanızdan, dışlamanızdan, bana olan inancınızı ve saygınızı yitirmenizden korkuyorum.

"BİPOLARIM"

Ben bipolarım. Hayatım boyunca taşımam gereken, toplum tarafından damgalanma ihtimali çok yüksek bir kimlik.' ifadelerini kullandı.