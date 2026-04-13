Barış Arduç, İtalya'daki turnuvada altın madalya kazandı

Kendisi gibi oyuncu Gupse Özay ile evli olan Barış Arduç, spordaki başarısıyla adından söz ettirdi.

Yakışıklı oyuncu, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Milan International Open-IBJJF Jiu-Jitsu Championship'te önemli bir başarı elde etti.

ALTIN MADALYA ALDI

Minderde sergilediği üstün performansla rakiplerini tek tek eleyen ünlü oyuncu, podyumun en üst basamağına çıkarak altın madalyayı boynuna taktı.

Oyuncu sosyal medyada da paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Takipçileri Arduç'a tebrik mesajları yağdırdı.