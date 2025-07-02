Avustralya, Kanye West'in vizesini iptal etti

ABD'li şarkıcı Kanye West karıştığı skandallar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke yaptığı açıklamada, 8 Mayıs'ta Nazizmi teşvik ettiği belirtilen "Heil Hitler" şarkısını yayınlayan ünlü rapçi Kanye West'in vizesinin iptal edildiğini belirtti.

"ARTIK GEÇERLİ BİR VİZESİ YOK"

Bakan Burke, Kanye West'in eşi Bianca Censori'nin Avustralyalı olduğunu, ailesinin ülkede olması nedeniyle bir süredir Avustralya'ya geldiklerini öyledi.

Burke, "Uzun zamandır Avustralya'ya geliyor. Çok fazla saldırgan yorumda bulundu. Ancak yetkililer, Heil Hitler şarkısını yayınladıktan sonra konuyu tekrar ele aldı ve artık Avustralya'da geçerli bir vizesi yok" ifadelerini kullandı.

ŞARKI TEPKİ ÇEKTİ

dını "Ye" olarak değiştiren 48 yaşındaki müzisyen, "Heil Hitler" şarkısını II. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın yenilgisinin 80. yıl dönümü olan 8 Mayıs'ta yayınlamıştı.

West'in şarkısı birçok kesim tarafından kınanmış, Spotify, Apple Music ve YouTube gibi platformlarda yasaklanmıştı.

SPONSORLUĞU İPTAL EDİLDİ

2022 yılında dev bir spor giyim markası antisemitizm içeren açıklamaları nedeniyle West ile iş birliğini sonlandıracağını duyurmuştu.

Şirket, geçtiğimiz yılın sonlarında West ile aralarındaki tüm yasal işlemleri sonlandırmak için bir anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.