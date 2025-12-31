Aydilge yeni yıl konserini iptal etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Enerjisiyle izleyicileri coşturan, güçlü sesi ve içten performansıyla Antalyalılara unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı. Aydilge, planlanan yılbaşı konserini gerçekleştirmeme kararı aldığını duyurdu.

Yalova’da DEAŞ’a yönelik operasyonda üç polisin şehit düşmesi ülke genelinde büyük üzüntüye yol açarken Aydilge, şehitlere saygı gösterme amacıyla Marmaris Belediyesi’nin etkinlik programında yer alan konserini iptal etti.

Aydilge, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

"31 Aralık’ta Marmaris Belediyesi’nin düzenlediği yeni yıl konserimiz, şehit düşen polislerimize duyduğumuz saygı nedeniyle ertelenmiştir. Ancak lütfen yeni yıla yine de umutla girin. Çünkü polislerimizi şehit edenlerin istediği, yeni yıla umutsuzluk ve korkuyla girmemizdir. Onlara istediklerini vermeyelim. Başımız sağ olsun."

Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Hain saldırı sonucunda 3 kahraman polisimiz şehit oldu. Evde bulunan 6 DEAŞ'lı terörist ise öldürüldü.