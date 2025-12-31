Cemre Baysel aileye girdi! Cem Bölükbaşı'nın babası takibe aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden Cemre Baysel, geçtiğimiz aylarda aşk iddialarıyla gündeme gelmişti.

BLOK3 İDDASI VARDI

Haziran ayında oyuncu Aytaç Şaşmaz ile dört yıllık ilişkisini sonlandıran Baysel’in, kısa süre önce rapçi Blok3 ile aşk yaşadığı öne sürülmüş, ünlü oyuncu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Ünlü oyuncunun, son olarak yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkilinin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe almaları da dikkatlerden kaçmadı.

GELİN ADAYINI TAKİBE ALDI

Aşk iddialarını destekleyen bir diğer gelişme ise Cem Bölükbaşı’nın babası Yavuz Bölükbaşı’ndan geldi. Yavuz Bölükbaşı’nın Cemre Baysel’i sosyal medyada takibe aldığı ve oyuncunun son paylaşımını beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.