Pınar Altuğ'dan sakız açıklaması: Ben susayım

Şu sıralar sosyal medyada çektikleri videolarla izleyenlerin yüzünü güldüren Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinden, geçtiğimiz haftalarda üzen haber gelmişti.

"ANNEANNEMİZİ KAYBETTİK"

Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, eşi Yağmur Atacan'ın anneannesini kaybettiğini duyurmuştu. Yağmur Atacan'ın gönderisinin altına 'Zarife anneannemizi kaybettik' yazan ünlü oyuncuya ve eşine, kısa sürede hayranlarından binlerce başsağlığı mesajı geldi.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un cenaze töreninde sakız çiğnediği anlar, sosyal medya takipçilerinin dikkatinden kaçmamış ve yüzlerce yorum gelmişti. Sosyal medyada ünlü oyuncu, olumsuz yorumlarla karşı karşıya kalmıştı.

Altuğ, bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteciler, oyuncuya bu anları ve aldığı olumsuz yorumları sordu.

"BEN SUSAYIM"

Altuğ, konuyla ilgili olarak "Bunlar tartışılacak şeyler değil. Kimin nasıl acısını yaşadığını, acısının nasıl olduğunu bilemez. Gittikçe işler değişiyor. Söylenirse çok başka şeyler söylenir. O yüzden ben susayım. İnsanlar çirkin cevap almaktan nasıl zevk alabilir." ifadelerini kullandı.