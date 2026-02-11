Babasını kaybetmişti! Oyuncu Birsu Demir'in paylaşımı herkesi duygulandırdı

'Alemin Kıralı' dizisindeki Oben karakteriyle tanınan oyuncu Birsu Demir, geçtiğimiz günlerde babasının ölümüyle yıkıldı.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Demir, Datça'da toprağa verilen babasına Instagram üzerinden dokunaklı bir veda paylaşmıştı.

"ZORLU SEVDAM"

Önce babasının cenaze töreni bilgilerini yayınlayan Demir, daha sonra babasıyla bir karesini yayınlayarak "Zorlu sevdam hoşça kal" notunu yazmıştı.

BABASINA ÖZLEMİ BİTMİYOR

Şair Özdemir Asaf’ın dizelerini alıntılayan Demir, "Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin / Kocaman denizlerde ender bi' balık gibisin..." sözleriyle duygularını ifade etmişti.

Daha sonra babasının bahçesindeki limonları paylaşan Birsu Demir, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Babamın limonları... Dallarından kopartır sergilerdi, yemezdi. Gözüne böyle güzel geliyormuş. Kızardım ona 'Yemek için onlar süs değil' diye.

"ŞÜKREDİN"

Bırakın sevdikleriniz nasıl mutlu olacaksa öyle yapsınlar öyle yaşasınlar. 27 yıllık ömrümün en büyük acısını yaşıyorum. Sevdiklerinize sıkı sıkı sarılın. Hayatta oldukları için her gün şükredin."

Zor günler geçiren genç oyuncu, sosyal medya hesabından babasıyla olan karelerini yayınlayarak özlemini dile getirdi.

Oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"SENİ ÇOK SEVİYORUZ"

"İlk aşkım, zorlu sevdam. Dağlar, denizler, yollar, şiirler, renkler ve bize anlattığın yüzlerce masal yüreğimin içinde bir sızı artık.. Bir insan nasıl eksik kalırmış şimdi anladım. Sen gittiğinden beri ay hiç doğmadı, birlikte izlediğimiz yıldızların hiçbir anlamı kalmadı. Ablam da seni anarken aynı cümleleri kurmuş.. Çünkü sen bize yalnız doğayı değil hayatta her şeyin, herkesin sevilebilir olduğunu öğrettin. Parmağıma bir kuş konup uzun uzun ötmeyecek artık. Beni dünyanın en güçlü ve en cesur kızı olarak yetiştirdiğin için teşekkür ederim. Asiyim diye hep kızardın bana. Şimdi o asi kızın bir kanadı kırık. Seni çok seviyorum babacığım. Seni çok seviyoruz babacığım. Elbet bir gün buluşacağız aşkım.."