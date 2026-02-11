Nursel Köse isyan etti: Ayıp ediyorsunuz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Üç Kuruş, Aldatmak, Karadut, Uzak Şehir ve Veliaht gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nursel Köse, dizisinin setinden arta kalan zamanda Ani Harabeleri'ni ziyaret etti.

"AYIP EDİYORSUNUZ"

Köse, Kars'ta bulunan Ani Harabeleri'nin duvarlarına isimlerini yazan kişilere tepki göstererek isyan etti.

Tarihi esere ismini yazan kişilere tepki gösteren Nursel Köse; "Arkadaşlar, tarihi eserlerin üzerine kalp ya da isim yazmayın. Bin yıl önce yapılmış eserleri bugün hâlâ ziyaret edebiliyoruz. Buraya isim yazınca tarihe geçmiyorsunuz, tarihe ayıp ediyorsunuz." dedi.