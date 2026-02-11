Rihanna markette! Görenler şoke oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kariyerine kısa bir ara verip ailesiyle yakından ilgilenen Rihanna, her yaptığıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

4. BEBEK İDDİASI VAR

Üç çocuk annesi olan son zamanlarda 4. bebek iddiasıyla da gündemde olan dünyaca ünlü yıldız Rihanna, evinin alışverişiyle de kendisi ilgileniyor.

İLK KEZ MARKETTE GÖRÜNTÜLENDİ

1 milyar doları aşan servetine rağmen alışveriş işini yardımcılarına bırakmayan Rihanna, bu kez markette görüntülendi.

YAŞLI KADIN ŞOKE OLDU

Bol ve siyah kıyafet tercihi hamilelik söylentilerini yeniden alevlendirirken yaşlı bir kadının yanlışlıkla alışveriş sepetini Rihanna’nın sepetiyle karıştırması, ortaya renkli anlar çıkardı. O anlar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.