Babasını kaybetmişti! Oyuncu Didem Balçın'dan duygusal paylaşım

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Çakallarla Dans gibi popüler birçok yapımdan bildiğimiz ünlü oyuncu Didem Balçın, babasının ölümüyle yıkılmıştı.

Babasına düşkünlüğüyle bilinen Balçın, sosyal medya hesabından takipçilerini duygulandıran bir paylaşım yaptı.

"CANIM BABAM"

Oyuncu, babasıyla birlikte yer aldıkları fotoğraflara, "Canım babam… Gidişin doğru zamanı yok; gidişler hep çok erken. Mükemmel bir babanın kızı olmak bize kalan şans… Bugün neysem, bu bedende ve neredeysem, sayende… Çok fazla şey öğrettin bana ve binlerce öğrencine…

"NE ÇOK SEVİLMİŞSİN"

Senin o neşeli, sağlıklı olduğun günleri yaşayanlar belki çok geçmişte kaldı ama her biri, seni nasıl hatırladıklarını bana söylediler. Ne çok sevilmişsin sen… En güzeli bu baba… Öyle mükemmelsin ki seni tanıyanlar için. Var olduğun 'an'larda böylesi bilinip hatırlanmak, en güzeli baba… Annemi ve bizi çok güzel sevdin. Güzel sevmeyi bize sen öğrettin… Rahatça uyu şimdi. Binlerce kere teşekkürler sana… Bize hep şiirler okurdun ya… O güzel sesinle. İşte hep öyle kalacaksın bende." notunu düştü.