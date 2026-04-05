Hadise ile Sinan Burhan arasında "kıyafet" tartışması

Hadise'nin sahne şovları ve tercih ettiği kıyafetler gündemden düşmüyor.

Hadise'nin özellikle sahnelerinde tercih ettiği bazı kıyafetler eleştiri konusu oldu.

Eleştiri yapan kişilerden birisi de gazetesi Sinan Burhan.

Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şarkıcı Hadise’nin kıyafetini eleştirdi.

"P*RNO FİGÜRÜ GİBİ KOSTÜMLE SAHNEYE ÇIKMIŞ"

Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Hadise’nin sahne tarzını sert ifadelerle eleştirdi.

Burhan paylaşımında, “ Hadise p*rno figürü gibi kostümle sahneye çıkmış… Bunun adı sanat mıdır?” dedi.

Sinan Burhan, sanat dünyasının önemli isimlerini örnek göstererek eleştirisini sürdürdü.

"HADİSE SANATÇIYSA BU İSİMLER NE"

Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Yaşar Kemal, Ara Güler, Necip Fazıl Kısakürek ve Ahmet Özhan gibi isimleri anan Burhan, bu sanatçıların eserleriyle topluma kalıcı değerler kattığını vurguladı.

Burhan, "Eğer Hadise sanatçıysa bu isimler ne?" diye sordu.

"GENÇLER ZEHİRLENİYOR"

Eleştirilerine devam eden Burhan, söz konusu görüntüleri paylaşmasına tepki gösterenlere de seslendi.

"Bu videoyu neden yayınlıyorsun diyenlere sesleniyorum. Siz gözünüzü kapatsanız da gençler zehirleniyor. Üstünü örterek geçemezsiniz. Artık yeter demelisiniz." ifadelerini kullandı.

HADİSE YANIT VERDİ

Burhan'ın açıklamalarına Hadise’den de yanıt gecikmedi.

Hadise, şu ifadelere yer verdi:

"KADINLARA GÖZDAĞI VERİLİYOR"

"Bir sene önceki Harbiye Konseri görüntüleri üzerinden tüm kadınlara gözdağı vermek amacı taşıyan ve adımın kullanıldığı, çirkin, kasıtlı paylaşımın hedefi asla ben değilim.

Benim üzerimden kadınlara verilen bu gözdağı daha önce başlattığım hukuki sürecin de ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyor.

Süreçlerin de takipçisi olmaya devam edeceğim. Kadın bedeni üzerinden elinizi de dilinizi de çekin.”

TARTIŞMAYA UMUT AKYÜREK DAHİL OLDU

Hadise'nin sözlerini gören Umut Akyürek, şu sert ifadeleri kullandı:

"Neymiş efendim kadın bedeninden dilinizi, elinizi çekinmiş. En başta sen çek bedenin üzerinden prim yapmayı, kadın bedenini metalaştırmayı…

Bu asla sanat değil, sanatın yanından bile geçemez, bu basit bir striptiz şovdur!"