Bahar Candan intihar etti: Ablamın yanına gitmek istiyorum

Geçtiğimiz yıl kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan ablası Nihal Candan'ı kaybeden Bahar Candan, ilaç içerek intihar etti.

BİR KUTU İLAÇ İÇTİ

Bahar Candan, önceki gece annesi Umut Candan’a “Ablamın yanına gitmek istiyorum” diye mesaj attıktan sonra bir kutu ilaç içti.

Umut Candan’ın haber vermesiyle sağlık ekipleri, Bahar Candan’ı yaşadığı rezidansta bilinci kapalı halde bulundu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ünlü fenomen, Şişli Etfal Hastanesi’nde midesi yıkanarak hayata döndürüldü.

Ablasının vefatının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Bahar Candan, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sık sık eleştiriliyordu.

Yaşadığı korkunç anları Posta'ya anlatan Bahar Candan, açıklamalarda bulundu:

"BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

"İnsanlar çok acımasız. Gülünce güldü diyorlar, ağlayınca şov yaptı diyorlar. Dayanamıyorum bu kadar acımasızlığa. Ablamı bu acımasızlık, zalimlik öldürdü. Şimdi beni öldürmeye çalışıyorlar. Keşke beni kurtarmasalardı."