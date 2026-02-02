Heidi Klum ilginç kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti! Görenler gözlerini alamadı

- Heidi Klum, Grammy Ödülleri gecesinde dikkat çeken kıyafetiyle gözleri üzerinde topladı.
- Klum, neredeyse çıplak izlenimi veren ten rengi lateks elbisesi ve nude topuklu ayakkabılarıyla gecenin en çok konuşulan ismi oldu.
- Sosyal medyada kıyafeti hakkında birçok yorum yapıldı.
Önceki gün 68’incisi düzenlenen Grammy Ödülleri, Los Angeles’taydı.
Gecede Lady Gaga, Justin Bieber ve Bruno Mars gibi dev isimler, performanslarıyla yer aldı.
Müzik dünyasının yıldızları ödüller için yarışırken tören başlamadan önce tüm gözler, kırmızı halıya çevrildi.
LATEKS ELBİSE GİYDİ
En dikkat çeken isimlerin başında dünyaca ünlü oyuncu Heidi Klum geldi. Ünlü model, uzaktan bakıldığında neredeyse çıplak izlenimi veren, ten rengi, straplez ve vücudu saran lateks elbisesiyle herkesi şoke etti.
TERCİHİ TEN RENGİ
Göğüs dekoltesini gizleme gereği duymayan Klum, kombini nude topuklu ayakkabılarla tamamladı.