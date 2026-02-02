Dolandırıcıların yeni hedefi! Buse Terim'e mesaj attılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dolandırıcılar, Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim'in peşinde.

TELEFONUNA MESAJ GELDİ

Ünlü fenomenin telefonuna bir mesaj geldi. Kendisini avukat olarak tanıtan kişi, Terim'e açılan bir dava dosyası olduğunu söyledi.

BUSE TERİM İNANMAK YERİNE ARAŞTIRDI

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; şahıs, Buse Terim'e ait kişisel bilgileri de kullanarak kendisine arabuluculuk hizmeti verebileceğini belirtti. Terim yaptığı araştırmada, adına açılan böyle bir davanın olmadığını öğrendi.

Dolandırılmak istendiğini anlayınca savcılığın yolunu tutan Terim, ilgili numaraya ait kişi ve kişilerden şikayetçi oldu.

ÖZEL BİLGİLERİ ÇALINDI

Terim şikayet dilekçesinde, şahsına ait özel bilgilerin şüpheli kişinin eline nasıl geçtiğini bilmediğini, bu durumun kendisini korkuttuğunu ifade etti.

Terim dilekçesinde, şüphelilerin kimliğinin tespit edilip cezalandırılmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.