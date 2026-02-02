Tarkan'dan konser sonrası paylaşımı! Aşk mesajı bıraktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

7 yıl aradan sonra İstanbul konserlerine geri dönen Tarkan, yoğun bir maratonun içinde.

Türkiye’nin en ünlü pop müzik isimlerinden Tarkan, İstanbul’daki konserlerine devam ettiği günlerde sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, eşi Pınar Tevetoğlu’na duygularını ifade eden bir mesaj paylaştı.

"SEVMEYE ENGEL DEĞİL MESAFELER"

Yayınladığı kareye eşini de ekleyen Tarkan, paylaştığı fotoğrafa, 'Konser aralarında yan gelip yatmaya devam. Bir de geceye bir aşk mesajı bırakalım. Sevmeye engel değil mesafeler.' notunu düştü.

"BEN BİRAZ GEÇ EVLENDİM"

Megastar, geçtiğimiz günlerde sahnede 2016 yılında dünyaevine girdiği eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya’ya duyduğu özlemi dile getirmişti. “Ben biraz geç evlendim, geç de baba oldum biliyorsunuz. Eşim ve kızım burada değil, ayrı olunca değerlerini daha fazla anlıyorum, hayatımdaki yerleri o kadar özel ki.” demişti.