Barış Arduç'tan evlilik itirafı: Pandemide karar verdik

2014 yılında birlikte rol aldıkları "Deliha" filminin setinde tanışıp yakınlaşan Barış Arduç ile Gupse Özay, sette başlayan ilişkilerini 2020 yılında nikah masasına taşımışlardı.

Çift, 2022 yılında ilk çocukları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ailelerini büyütmüştü.

"PANDEMİDE BİRLİKTEYDİK"

Katıldığı programda özel hayatıyla ilgili konuşan Arduç, "Gupse ile acelemiz yoktu, beraber vakit geçirmeyi çok seviyorduk.

Pandemide evde birlikte daha fazla vakit geçirince evlenmeye karar verdik. Hayat sadece bir yerlerde partilemek değil. Eşinizle sıkılmayı da becerebilmeniz lazım." ifadelerini kullandı.