Hakan Taşıyan'ın son durumu! Menajerinden açıklama geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Arabesk müziğinin başarılı ismi Hakan Taşıyan, 2020 yılında ölümden dönmüştü.

Böbrek ve karaciğer nakli bekleyen Taşıyan'a böbrek nakli için kız kardeşi donör olmuştu. İzmir'den de uygun karaciğer bulunduktan sonra ünlü şarkıcıya, hem böbrek hem karaciğer nakli yapılmıştı.

HALA HASTANEDE

Sağlığına kavuşan ve bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Hakan Taşıyan, geçtiğimiz hafta kalp krizi şüphesiyle hastaneye gitti.

Tüm bu yaşananlardan günler sonra Hakan Taşıyan'ın menajeri Hüseyin Canayaz, ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

"NORMAL ODAYA ALINACAK"

Şarkıcının tedavisinin olumlu seyrettiğini ve değerlerinin düştüğünün belirten menajer, "Birkaç gün içinde normal odaya alınacak." şeklinde konuştu.

Ünlü sanatçı sağlık sorunları yaşarken devreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girdiği öğrenilmişti.