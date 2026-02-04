Asena "Hesapları kapattım" dedi: 25 yıl sonra küslük sona erdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Asena, yeni projelerinin yolda olduğunu belirterek, “Bol bol sürprizlerim var. İnanılmaz heyecanlıyım. Şu sıralar keyfim çok yerinde, hamdolsun” dedi.

Asena, İbrahim Tatlıses’in yılbaşı programına katılmasıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

Yıllar sonra Tatlıses ile aynı sahneyi paylaşmasının sosyal medyada geniş yankı uyandırdığını söyleyen Asena, “Canım milletim çok espritüel. Yapılan videolara çok güldüm. Z kuşağı da beni bu vesileyle tanıdı. Değişik ama güzel bir tanıtım oldu” ifadelerini kullandı.

"YÜKLERİMDEN ARINMAK İÇİN ÇIKTIM"

Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un röportajında yer alan bilgilere göre, program teklifi İbo Show yapımcısından geldi.

Asena konuya dair, “Birebir Polat Yağcı ile görüştüm, teklif onun üzerinden geldi” dedi.

Tatlıses ile yıllar sonra karşılaşmasının kendisinde ne hissettirdiği sorusuna ise Asena, şu yanıtı verdi:

Neler hissettiğim bana kalsın. Oraya çıkış sebebim yüklerimden arınmaktı, hesapları kapatmaktı. Kimseyle dargın değilim, kimseyle de bir yarışım yok.

İBRAHİM TATLISES GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

Bir dönem aşk yaşayan daha sonra araları bozulan Asena ile İbrahim Tatlıses, 22 sene sonra yılbaşı programında bir araya gelmişti.

İbo Show Yeni Yıl Özel'de Asena'nın stüdyoya bir anda girişi sonrası Tatlıses, gözyaşlarına boğuldu.