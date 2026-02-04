Hülya Avşar Tarık Mengüç'ün oğlu Baran'ı övdü: Dünyaca ünlü olmaya aday

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

'Şak Şuka' şarkısıyla ünlenen Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç, ünlü olma yolunda hızla ilerliyor.

Baran Mengüç, birkaç yıl önce şarkıcı ve dansçı olarak sektöre adım atmıştı. Edis'le beraber çıkardığı 'Ayyaş' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Baran Mengüç, dans performansıyla sosyal medyada tam not aldı. Sahnesinde müthiş bir dans performansı sergileyen Baran Mengüç'e, Hülya Avşar'dan yorum gecikmedi.

Baran Mengüç dans performansıyla sosyal medyayı sallarken Hülya Avşar, kendini tutamadı.

"DÜNYACA ÜNLÜ OLMAYA ADAY"

Avşar, Baran Mengüç'ü "dünyaca ünlü olmaya aday" olarak değerlendirdi ve "Bu çocuğa bayılıyorum." yorumunda bulundu.