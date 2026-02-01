Barış Manço'nun vefatının üzerinden 27 yıl geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve TV programcısı Barış Manço, 2 Ocak 1943'te İsmail Hakkı Manço ile Türk müziği sanatçısı Rikkat Uyanık çiftinin çocuğu olarak Üsküdar'da dünyaya geldi.

İlk çocuklarına "Savaş" ismini veren Manço ailesi, İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde doğan ikinci çocuklarına ise "Mehmet Barış" adını verdi.

Sanatçının Oktay ve İnci ismini taşıyan iki kardeşi daha oldu.

Anne ve babası 3 yaşındayken ayrılan Barış Manço, çocukluğunu babasının yanında geçirdi.

İLK GRUBUNU KURDU

Manço, ilk grubunu 1958'de Galatasaray Lisesinde okurken "Barış Manço ve Kafadarlar" adıyla kurdu ve "Dream Girl" adlı ilk bestesine imza attı.

Ünlü sanatçı, müzik hayatındaki ilk konserini de Galatasaray Lisesinin konferans salonunda verdi.

"Harmoniler" grubuyla 1962'de ilk 45'lik plağını çıkaran sanatçı, 19 yaşındayken yayımladığı albümde, İngilizce sözlü "Twist in USA" ve "The Jet" isimli iki parçaya imza attı.

Usta sanatçı, bu albümden bir yıl sonra Belçika'daki ağabeyi Savaş Manço'nun yanına giderek, Belçika Güzel Sanatlar Akademisine kaydoldu.

YURT DIŞINDA HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİTMEYE DEVAM ETTİ

Okulda resim, grafik, desen ve iç mimari okuyan Manço, bir taraftan da gece bekçiliği ve garsonluk gibi işlerde çalıştı.

Yabancı müzisyenlerden oluşan "Vahşi Kediler" grubuyla da bir süre çalışan Manço, 1964'te doldurduğu biri İngilizce, ikisi Fransızca üç şarkılık 45'liği Fransa'da çıktı.

12 Ocak 1965'te Paris Olympia Konseri'ni veren sanatçı, Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in öncülüğündeki "Kaygısızlar" grubuyla 1967'de "Kol Düğmeleri"ni çıkardı.

PLATİN PLAK ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Dönemin aranjman modasına tepki gösteren Barış Manço, "Kızılcıklar Oldu mu?", "Derule", "Kirpiklerin Ok Ok Eyle" adlı türküleri rock'n roll ve twist tarzlarında seslendirdi. "Sychedelic" müzik akımından da etkilenen grup, "Ağlama Değmez Hayat" şarkısıyla başarısını sürdürdü.

"Altın Plak" ödülü kazanan albümün ardından Fransa'ya giderek plak çalışması yapan Manço ve Kaygısızlar grubunun albümü uzun süre piyasaya sürülmedi. Kaygısızlar ile yollarını ayıran sanatçı, 1970'te yurda döndü.

Barış Manço'nun 1970'de bestelediği "Dağlar Dağlar" plağı kariyerinde adeta dönüm noktası oldu ve sanatçıya Platin Plak Ödülü'nü kazandırdı.

OTOBÜSÜ SALDIRIYA UĞRADI

Dönemin ünlü müzisyenlerinden Cüneyd Orhon'un da eşlik ettiği plak, kısa sürede 700 bin sattı.

Dönemin ünlü müzik gruplarından "Moğollar" ile de bir süre çalışan sanatçının, Anadolu turnesi sırasında otobüsü dinamitli saldırıya uğradı.

Manço'nun saçlarının uzun olması dolayısıyla gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıda sanatçılar yara almadı.

Antalya'da ise müzisyenlerden birinin yabancı uyruklu olması nedeniyle gözaltına alınan Barış Manço, ilk duruşmada serbest kaldı.

KURTALAN EKSPRES'İ KURDU

Barış Manço daha sonra Moğollar'la yolları ayırıp "Kurtalan Ekspres"i kurdu.

İsmini İstanbul'dan Güneydoğu'ya giden trenden alan Kurtalan Ekspres'in o yıllardaki kadrosunda Murat Ses, Nur Moray, Celal Güven, Özkan Uğur ve Engin Yörükoğlu yer aldı.

Ayrılıkların yaşandığı gruba, Manço'nun uzun yıllar birlikte çalışacağı Ahmet Güvenç ve Bahadır Akkuzu dahil oldu.

Askerliğini yedek subay olarak Polatlı ve Amasya'da yapan Barış Manço, daha sonra Kurtalan Ekspres ile Anadolu turnelerine çıktı.

SÖZÜM MECLİSTEN DIŞARI ALBÜMÜ

Belçika konserinden dönerken 24 Ağustos 1979'da Edirne'de bir trafik kazası geçiren Manço, bir süre sahnelerden uzak kaldı.

Sanatçı, 1981'in sonlarına doğru "Sözüm Meclisten Dışarı" albümüyle büyük beğeni topladı.

"Gül Pembe", "Ali Yazar Veli Bozar", "Alla Beni Pulla Beni" gibi hit şarkıların yanı sıra en iyi Türkçe sözlü rock şarkılarından "Dönence"yi de barındıran albümün pek çok şarkısı, bir süre TRT'nin denetleme kuruluna takılarak, televizyon ve radyoda çalınamadı.

Halkla kurduğu bağı 1983'te "Estağfurullah Ne Haddimize", 1985'te "24 ayar", 1986'da "Sahibinden İhtiyaçtan" albümleriyle güçlendiren Manço, 1989'da "Darısı Başınıza", 1992'de "Mega Manço", 1995'te "Müsaadenizle Çocuklar", 1996'da "Live in Japan" albümlerini sevenleriyle buluşturdu.

TOPLUMSAL KONULARA DİKKAT ÇEKTİ

Manço, müzikte açtığı yolun yanı sıra şarkı sözleriyle de kültür hayatına önemli katkılarda bulundu.

Birçok şarkısının son kıtasında, tıpkı halk şiiri geleneğinde olduğu gibi kendi ismine yer veren sanatçı "Modern Çağ Ozanı" olarak adlandırıldı.

Eserlerinde unutulan değerleri hatırlatan Manço, şarkılarında toplumsal konulara ve ailenin önemine dikkati çekti.

Daha önce kısa bir evlilik yapan Barış Manço, 1979'da Lale Çağlar'la dünya evine girdi ve çiftin "Doğukan Hazar" ve "Batıkan Zorbey" ismini verdiği iki oğlu oldu.

27 YIL ÖNCE BUGÜN HAYATINI KAYBETTİ

İlk albümüne Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı "2023" ismini veren Barış Manço, bir röportajında, "Benim birkaç hayalim var, 80 yaşındayken elimde bastonum, belki kolumda Doğukan, onun yardımıyla çıkarım sahneye ve senfoni orkestrasına 2023'ü çaldırmak en büyük ideallerimden birisi." demişti.

Müzik hayatını anlattığı "40. Yıl" şarkısını besteleyen Barış Manço, bir döneme damgasını vuran şarkılarını yeniden düzenleyerek seslendirdi.

Daha önce de tansiyon sıkıntıları yaşayan sanatçı, 31 Ocak'ı 1 Şubat 1999'a bağlayan gece, saat 23.30 sıralarında ani tansiyon düşmesi sonucu fenalaştı.

Sanatçı yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Manço'nun cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.

ÖDÜLLERİ

Yaklaşık 40 yıllık sanat hayatında 200 besteye imza atan, ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödüle layık görülen sanatçının ödüllerinin tamamı ise şöyle:

Barış Manço, 1980'de "Altın Orfe" Ödülü, 1987'de "Belçika Kültür Elçisi", 1991'de "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı", "Hacettepe Üniversitesi Onursal Doktora" ve "Japonya Soka Üniversitesi Kültür ve Barış Ödülü", 1992'de "Belçika Krallığı Leopold II Şövalyesi Nişanı" ve "Fransız Kültür Bakanlığı Edebiyat ve Sanat Şövalyesi Nişanı", 1994'te Kocaeli Üniversitesi Barış Diploması, 1995'te Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı Türkmen vatandaşlığı, 1995'te Pamukkale Üniversitesinden onursal doktora, 1995'te "Japonya Min-On Vakfı Yüksek Şeref Madalyası", 1997'de "Belçika Liege Prensliği Onursal Hemşerilik Beratı" aldı.