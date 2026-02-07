Şeyma Subaşı: 10 yaşımdan bu yana namaz kılıyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlülere yönelik uyuşturtucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve yapılan testler sonucu uyuşturucu testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı, yaptığı sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmişti.

Hakkında çıkan gözaltı kararı sonrası yaptığı Kuran-ı Kerim paylaşımları ile çok tartışılan Subaşı, maneviyatın hayatındaki yerinin çocukluk yıllarına dayandığını söyledi.

Subaşı ayrıca 10 yaşımdan bu yana namaz kıldığını ve Kur'an-ı Kerim okuduğunu söyledi.

"EN ÇOK HZ. MUHAMMED'İ SEVİYORUM"

Subaşı, 'En çok hangi peygamberi seviyorsunuz' sorusuna ise şu cevabı verdi:

Bu çok derin bir soru gerçekten de ama bunları çok sorduğunuzu biliyorum. Bütün peygamberlerimiz tabii ki de ama Hz. Muhammed'i en çok seviyorum. Peki neden? Merhameti ve çok fazla sabırlı olduğu için.

"PAYLAŞIMLARIM NASIL BİR OYUN OLARAK ALGILANABİLİYOR"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı Kur'an-ı Kerim paylaşımlarına gelen eleştirilere de cevap veren Subaşı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Maneviyatıma, benim okuduğum Kur'an'ı ben paylaştığımda bunu neden, nasıl bir oyun olarak algılanabiliyor? Benim çok yakın arkadaşlarım var, bazıları, bir sürü din grubunda olan arkadaşlar beraber kaldığımızda odama girdiklerinde ben mesela başörtülü Kur'an okuyorum. Ya da namaz kılıyor oluyor. Bu arada bunu senelerdir ben paylaşırım.

"HEM DİN HEM DE POLİTİKA KONUŞUYORUZ"