Yeni anne Bestemsu Özdemir’den oğlu Sarp Marco ile yeni kare geldi

- Bestemsu Özdemir, oğluyla yeni bir fotoğraf paylaştı.
- Eşi Ersin Görkem ile 2025 Ağustos'unda evlenmişti.
- Çift, oğullarına Sarp Marco adını verdi.
'İnci Taneleri' dizisinin Semiramis'i başarılı oyuncu Bestemsu Özdemir, eski basketbolcu sevgilisi Ersin Görkem ile Ağustos 2025'te Fethiye'de evlenmişti.
SARP MARCO BEBEK
Özdemir ve Görkem çifti, 17 Ocak'ta bebeklerine sağlıklı bir şekilde kavuşmuştu. Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem’in, erkek çocuklarına Sarp Marco adını verdikleri öğrenilmişti.
Anne olduktan sonra sosyal medya paylaşımlarına devam eden çiçeği burnunda taze anne Özdemir, oğlu Sarp Marco ile yeni karesini Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.