Mahkeme kararını verdi! Ahmet Çakar, Hadise'den özür diledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hadise, 15 Aralık 2024’te YouTube’da yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” isimli programa konuk olmuştu.

Programda karşılıklı sohbet sırasında eski ilişkilerinden ve ayrılma süreçlerinden bahseden Hadise ile ilgili konuşan Ahmet Çakar, şarkıcının kişilik haklarına saldırıda bulundu. Hadise, sözlerinden dolayı geçtiğimiz sene Ahmet Çakar'a dava açmıştı.

Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Hadise ile Ahmet Çakar katılmadı. Her iki tarafı da avukatları temsil etti.

FAİZİYLE ÖDEYECEK

Mahkeme, Hadise’nin davasını kabul ederek Ahmet Çakar’ı 50 bin lira manevi tazminat ödemeye hükmetti. Ahmet Çakar’ın bu tazminatı, olayın meydana geldiği 15 Aralık 2024’ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Hadise’ye ödemesine karar verdi.

Kararın hemen ardından 63 yaşındaki Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hadise'den özür diledi.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ahmet Çakar, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Hadise Hanım'a sarf ettiğim sözlerden ötürü mahkeme tarafından hatalı bulundum. Yargı kararı doğrudur. Bazen eleştiri maksadını aşıyor. Hadise Hanım hakkınızı helal edin. Sizden ve yakınlarınızdan özür diliyorum..."