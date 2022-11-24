Petrol
84.63
-0.91%
Euro
19.4019
0.18%
Dolar
18.6234
0.02%
Altın
1.051
0.29%
Borsa
4858
0.08%
Bitcoin
315.383
0.54%
BTXN Coin
6.01
2.38%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Bella Hadid en tarz sahibi kişi ilan edildi

    26 yaşındaki ABD'li model, GQ dergisi tarafından kadın, erkek, sokak, iş ve sokak giyiminde her zaman şık olmayı başaran nadir insanlardan olması nedeniyle dünyanın en stil sahibi kadını seçildi.
    • 24.11.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 17:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bella Hadid en tarz sahibi kişi ilan edildi

    Dünyaca ünlü model Bella Hadid, cesur tarzı ve saç stiliyle adından sıkça söz ettiriyor.

    Podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan 26 yaşındaki model, lüks markaların kampanyalarında sıkça yer alıyor.

    Topumsal söylemleriyle de ön planda

    Öte yandan moda haftalarında da en çok defileye çıkan isim olarak ün salıyor.

    Hadid, toplumsal konulardaki söylemleriyle de sıkça gündeme geliyor.

    Bella Hadid en tarz sahibi kişi ilan edildi #1

    Dünyanın en stil kadını seçildi

    ABD'li model, son olarak British GQ dergisi tarafından dünyanın en stil sahibi kadını seçildi.

    Ünlü moda dergisi yaptığı açıklamada; modelin kadın, erkek, sokak, iş ve sokak giyiminde her zaman şık olmayı başaran nadir insanlardan olduğunu ve modelin ne giyerse kendine yakıştırmayı bildiğini belirtti.

    Bella Hadid en tarz sahibi kişi ilan edildi #2

    Bella Hadid en tarz sahibi kişi ilan edildi #3


    Vahit Kirişci: 23 Kasım itibariyle Tahıl Koridoru'ndan 491 gemi geçti
    Ekonomi

    Vahit Kirişci: 23 Kasım itibariyle Tahıl Koridoru'ndan 491 gemi geçti

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Kıvanç Tatlıtuğ'un dövmesinin sırrı çözüldü
    Magazin

    Kıvanç Tatlıtuğ'un dövmesinin sırrı çözüldü

    Görüş Bildir