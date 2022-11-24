Bella Hadid en tarz sahibi kişi ilan edildi

26 yaşındaki ABD'li model, GQ dergisi tarafından kadın, erkek, sokak, iş ve sokak giyiminde her zaman şık olmayı başaran nadir insanlardan olması nedeniyle dünyanın en stil sahibi kadını seçildi.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, cesur tarzı ve saç stiliyle adından sıkça söz ettiriyor.

Podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan 26 yaşındaki model, lüks markaların kampanyalarında sıkça yer alıyor.

Topumsal söylemleriyle de ön planda

Öte yandan moda haftalarında da en çok defileye çıkan isim olarak ün salıyor.

Hadid, toplumsal konulardaki söylemleriyle de sıkça gündeme geliyor.

Dünyanın en stil kadını seçildi

ABD'li model, son olarak British GQ dergisi tarafından dünyanın en stil sahibi kadını seçildi.

Ünlü moda dergisi yaptığı açıklamada; modelin kadın, erkek, sokak, iş ve sokak giyiminde her zaman şık olmayı başaran nadir insanlardan olduğunu ve modelin ne giyerse kendine yakıştırmayı bildiğini belirtti.