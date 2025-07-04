Bella Hadid'in yeni yaşam biçimi! Karavanda çiftlik hayatını yayınladı

Lyme hastalığı nüksettikten sonra sonra podyumlara ara veren ünlü model Bella Hadid, kovboy sevgilisiyle karavanda yaşamaya başladığını açıklamıştı.

Kovboy sevgilisi Adan Banuelos ile hayatında yeni bir sayfa açan güzel model, artık Teksas'ta.

İŞ SEÇİYOR

Eskisi gibi çok fazla podyumlarda boy göstermeyen Hadid, artık modellik kariyerinde daha seçici davranıyor.

ÇİFTLİK HAYATI

Bir yandan lüks markaların kampanyalarında yer almaya devam eden Hadid, çiftlik hayatından da vazgeçmiyor. Ünlü model Instagram hesabında yaptığı son paylaşımında da çiftlik anılarını paylaştı.

Bella Hadid'in peş peşe paylaştığı kareler, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.