Bengü çocuklarıyla poz verdi

İkinci bebeğini yeni kucağına alan ünlü şarıcı Bengü'den yeni fotoğraf geldi.

2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü, kızı Zeynep'i bir yıl sonra kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. Ünlü şarkıcı, geçitğimiz haftalarda ikinci kez anne oldu.

BABASININ ADINI ALDI

Selim Selimoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı, oğluna Selim adını verdi. Bengü doğum sonrasında hastane odasında bebeğiyle çekilen ilk fotoğraflarını paylaşıp; "Oğlum… Ailemize hoş geldin oğlum 01.11.2021" yazmıştı.

"EVDE DURUMLAR"

Bengü'den yeni fotoğraf geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı kızı ve oğluyla verdiği ev pozunu Instagram hesbaından paylaştı. Bengü, yayınladığı karenin altına; "Bizim evde durumlar böyle. Bu fotoğraf da minik Selim’i besledikten hemen sonra çekildi…

"HEP BİRLİKTE ANIN TADINI ÇIKARIYORUZ"

İlk günlerdeki her şeye yetebilir miyim kaygımı geride bırakarak; tabii ki en başta eşimin desteğiyle ve büyük aşkım, ilk gözağrım Zeynebimin sevgı dolu kalbiyle, ona her şeyi tek tek anlatarak; saklamadan, saklanmadan; tam tersi onu da bu tatlı sürece dahil edip kardesının bıze ihtiyacı oldugunu soyleyerek ve de onun da yardımını alarak ikisini de öpüp koklayarak, hepbirlikte anın tadını çıkararak geçiyor.

"EVLATLARIM VE BEN"

Her şey sevmekle başlıyor… Ve tabi ki şeffaf olmak; paylaşmak,sımsıkı sarılmak; anda kalmakla… Buyrun o zaman; tüm ev halimizle ; evlatlarım ve ben"