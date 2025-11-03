Beren Saat, Altın Portakal’a damga vurdu! Tarzıyla beğeni topladı

- Beren Saat, 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne jüri üyesi olarak katıldı.
- Sade tarzı ve duru güzelliğiyle beğeni toplayan Saat, sosyal medyada da ilgi gördü.
- Jüri başkanlığını Ömer Vargı'nın yaptığı etkinlikte Saat, güzelliğiyle festivale damga vurdu.
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kapanış töreni, Cam Piramit'te gerçekleştirildi.
12 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını Ömer Vargı üstlenirken jüri üyeleri arasında Aydın Sarıoğlu, Beren Saat, Engin Alkan, Mircan Kaya, Sevin Okyay ve Zeynep Koloğlu yer aldı.
41 YAŞINDA
41 yaşındaki güzel oyuncu Beren Saat, Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne yıllara meydan okuyan güzelliğiyle damga vurdu.
Saat'in duru güzelliğine sosyal medyada çok sayıda yorum geldi.