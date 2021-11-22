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Bergüzar Korel, kızını emzirken fotoğraf paylaştı

Bergüzar Korel, kızını emzirken fotoğraf paylaştı

3. kez anne olan 39 yaşındaki oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından kızı Leyla'yı emzirdiği bir fotoğrafını paylaştı.