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- Bergüzar Korel, kızını emzirken fotoğraf paylaştı
Bergüzar Korel, kızını emzirken fotoğraf paylaştı
3. kez anne olan 39 yaşındaki oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından kızı Leyla'yı emzirdiği bir fotoğrafını paylaştı.
- Haber Merkezi
- 22.11.2021 - 14:28
- Güncelleme : 22.11.2021 - 15:24
13 yıldır evli olan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti, 3 Kasım'da 3. bebeklerine kavuştu.
İki erkek çocuğunun ardından Leyla adını verdiği bir kızı olan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor.
DOĞUMDAN FOTOĞRAFLAR PAYLAŞMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde saatler süren normal doğum sürecinin fotoğraflarını paylaşan Bergüzar Korel, kızı ile ilk pozunu paylaştı.
"SÜT KOKACAK BURALAR"
Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan oyuncu, kızını emzirdiği esnada çektirdiği fotoğrafı "Uzunca bir süre süt kokacak buralar." notunu yazdı. Oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.