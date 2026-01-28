Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan yeni aşk karesi Oyuncu çift Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'un mutlu evliliği doludizgin devam ediyor. Ünlü çiftten yeni kare geldi.

Göster Hızlı Özet Ünlü oyuncular Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un evliliği kızlarıyla mutlu bir şekilde devam ediyor.

Çiftin boşanma söylentileriyle gündemde olması, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmalarıyla dikkat çekti.

Ancak son olarak, Berk Oktay'ın Instagram hesabından paylaştığı yeni fotoğraflar, çiftin aralarındaki sorunları aştığını gösteriyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Evliliklerini kızları Mira Milena ile taçlandıran Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, uzun süre boşanma haberleriyle magazin gündeminde yer almıştı. YENİ KARE Söylentilerle gündemden düşmeyen çiftten yeni kare geldi. Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile olan karesini Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. İHANET İDDİASI VARDI Sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bıraktıkları ortaya çıkınca önce Berk Oktay'ın 'Harman Yeri' dizisindeki rol arkadaşı Gülsüm Ali'yle aralarındaki yakınlaşmanın evde krize sebep olduğu iddia edildi. Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, sosyal medyada yeniden birbirlerini takip etmeye başladı.

