Lvbel C5 imaj yeniledi! Yine beğenilmedi

Lvbel C5 adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur, son dönemde gündemden düşmüyor.

'HavHavHav’ şarkısıyla tanınan Lvbel C5, uzun süre servetiyle gündem olurken şimdi de yeni imajıyla dikkat çekti. Saçlarını sarıya boyatan Lvbel C5'in son hali pek beğenilmedi.

"HİÇ YAKIŞMAMIŞ"

Ünlü rapçiye sosyal medyada yorum yağdı. Hiç beğenilmeyen ünlü rapçiye; 'Olmamış', 'para var imaj yok', 'hiç yakışmamış', 'kendine bunu neden yaptın?' gibi yorumlar yapıldı.

100 MİLYON TL

100 milyon TL’lik serveti olduğu blinen şarkıcının geniş de bir otomobil koleksiyonu olduğu söylentileri vardı.